Столтенберг: Приветствуем роль Азербайджана в укреплении диалога и сотрудничества

Мы приветствуем важную роль, которую Азербайджан сыграл во многих других отношениях для укрепления политического диалога и практического сотрудничества.

Мы приветствуем важную роль, которую Азербайджан сыграл во многих других отношениях для укрепления политического диалога и практического сотрудничества.

Как передает Report , об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 марта в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству – АЗЕРТАДЖ.

Генсек подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером НАТО.

"Существует много причин, почему Азербайджан является важным и ценным партнером НАТО. В этом году мы отмечаем тридцатилетний юбилей нашего партнерства. В эти годы Азербайджан участвовал во многих миссиях и операциях НАТО. На протяжении многих лет вы были участниками нашей миссии в Косово, а затем Азербайджан также много лет принимал активное участие в Афганистане. Я встречался с азербайджанскими солдатами в Афганистане и был свидетелем их профессионализма и самоотверженности. Азербайджанские военнослужащие сыграли очень важную роль, особенно к концу миссии, защищая посольство и тщательно охраняя аэропорт, что помогло нам эвакуировать более ста тысяч человек из кабульского аэропорта. Таким образом, азербайджанский контингент был последним, кто вместе с американскими и некоторыми другими военнослужащими покинул страну", - отметил Й.Столтенберг.

Он добавил, что НАТО на протяжении многих лет сотрудничает с Азербайджаном по многим вопросам и сейчас рассматривает возможности для еще большего расширения этого партнерства.