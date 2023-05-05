Стивен Манн: Успешные трубопроводные проекты - энергонаследие Гейдара Алиева

Все успешно реализованные на данный момент трубопроводные проекты, соединившие Азербайджан с мировым рынком - энергетическое наследие Гейдара Алиева.

Все успешно реализованные на данный момент трубопроводные проекты, соединившие Азербайджан с мировым рынком - энергетическое наследие Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом заявил бывший координатор США по Евразийской энергетической дипломатии Стивен Манн в ходе панели "Гейдар Алиев и энергетическая стратегия" на конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева".

Обращаясь к участникам конференции по видеосвязи, С. Манн отметил, что Гейдар Алиев был выдающейся личностью, и на данный момент Азербайджан достиг большого успеха в энергосфере именно благодаря его усилиям.

"Впервые я встретился с президентом Алиевым в 1998 году на конференции в Ашхабаде. Он действительно был национальным, региональным и международным лидером",- поделился воспоминаниями Манн.

По его словам, благодаря Гейдару Алиеву была создана основа для многомиллионных инвестиций в энергетику Азербайджана: "Очень хорошим примером является "Контракт века". Та скорость, с которой Гейдар Алиев принимал решения для обеспечения инвестиций, поражает. В те годы Каспийский регион был неизвестным местом для иностранных инвесторов, но Гейдар Алиев смог обеспечить уверенность, что вложение инвестиций сюда будет выгодно и защищено, тем самым создав основу для дальнейшего развития нефтегазовой и энергетической промышленности Азербайджана".