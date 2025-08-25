О нас

Стивен Доути: Лондон готов поддержать нормализацию между Азербайджаном и Арменией

Стивен Доути: Лондон готов поддержать нормализацию между Азербайджаном и Арменией 11:58
Внешняя политика
25 августа 2025 г. 12:12
Стивен Доути: Лондон готов поддержать нормализацию между Азербайджаном и Арменией

Государственный министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Доути поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с историческими результатами, достигнутыми в Вашингтоне 8 августа.

Как сообщает Report, об этом британский министр заявил 25 августа, когда его принимал президент Ильхам Алиев.

Доути передал главе государства поздравления в связи с историческими результатами, достигнутыми в Вашингтоне по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижению мирной повестки, и заявил о готовности Великобритании поддержать этот процесс.

Министр также отметил важность результатов, достигнутых в Вашингтоне, в контексте региональной транспортной связанности.

