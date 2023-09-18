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Степан Месич: Приветствуем усилия Азербайджана в выяснении судеб пропавших без вести

Степан Месич: Приветствуем усилия Азербайджана в выяснении судеб пропавших без вести Приветствуем усилия правительства Азербайджана по выяснению судеб пропавших без вести.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 10:57
Степан Месич: Приветствуем усилия Азербайджана в выяснении судеб пропавших без вести

Приветствуем усилия правительства Азербайджана по выяснению судеб пропавших без вести.

Как передает Report, об этом сказал бывший президент Хорватии Степан Месич, выступая на международной конференции “Активизация национальных и глобальных усилий по определению судеб пропавших без вести" в Баку.

Политик отметил, что наиболее важным в этом процессе является признание ошибок сторонами и строительство взаимного доверия на базе этого.

По его словам, Сербия и Хорватия обладают большим опытом в данном вопросе. Однако судьбы множества пропавших без вести все еще остаются неопределенными, подчеркнул Месич.

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Версия на азербайджанском языке Stepan Mesiç: "İtkin düşənlərlə bağlı Azərbaycanın göstərdiyi səyləri alqışlayırıq"

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