Степан Месич: Приветствуем усилия Азербайджана в выяснении судеб пропавших без вести

Приветствуем усилия правительства Азербайджана по выяснению судеб пропавших без вести.

Приветствуем усилия правительства Азербайджана по выяснению судеб пропавших без вести.

Как передает Report, об этом сказал бывший президент Хорватии Степан Месич, выступая на международной конференции “Активизация национальных и глобальных усилий по определению судеб пропавших без вести" в Баку.

Политик отметил, что наиболее важным в этом процессе является признание ошибок сторонами и строительство взаимного доверия на базе этого.

По его словам, Сербия и Хорватия обладают большим опытом в данном вопросе. Однако судьбы множества пропавших без вести все еще остаются неопределенными, подчеркнул Месич.