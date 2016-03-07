Стефан Элгерсма: НАТО планирует расширить спектр сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ На саммите НАТО в Варшаве будет обсужден весь спектр вопросов взаимодействия и угроз, стоящих сегодня перед Альянсом. Отдельная встреча будет посвящена ситуации в Афганистане. Сотрудничество с партнерами, такими как Азербайджан, будет также частью обсуждений в Варшаве.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил официальный представитель штаб-квартиры НАТО Стефан Элгерсма.

По его словам, программа саммита еще не проработана до конца и ближе к его началу будет опубликовано коммюнике.

Варшавский саммит НАТО пройдет в июле 2016 года.

Касательно участия представителей Азербайджана на саммите в Варшаве, официальный представитель НАТО заявил: "Приглашения будут разосланы позже. Но сегодня я могу сказать, что надеюсь на то, что Азербайджан будет представлен на Варшавском саммите НАТО, как и на всех предыдущих саммитах".

С.Элгерсма добавил, что НАТО планирует расширить спектр сотрудничества с Азербайджаном. "К примеру, есть планы по расширению контактов в сфере науки, привлечению Азербайджана к совместным проектам с Грузией".

Представитель НАТО отметил, что в настоящее время стороны разрабатывают план сотрудничества между НАТО и Азербайджаном на 2017 – 2018 годы: "Поэтому можно сказать, что о планах по расширению сфер сотрудничества можно говорить в среднесрочной перспективе. Но, конечно, нужно удостовериться в наличии интереса со стороны Азербайджана в этом. На следующей неделе в Баку прибудет делегация экспертов НАТО с целью обсудить ход реализации Индивидуального плана партнерства (IPAP), а также тех целей, которые стороны поставили в рамках формата, который мы называем Процесс оценок и планирования".

По его словам, в группу войдут представители политического отдела НАТО, а также военные и представители Военного управления НАТО.