Статья Anadolu: Гейдару Алиеву выпала роль мудрого политика и общенационального лидера

В Азербайджане 10 мая отмечается 100-летие со дня рождения великого государственного деятеля и дальновидного политика Гейдара Алиева. В истории XX столетия Гейдару Алиеву выпала роль поистине судьбоносная – мудрого политика и общенационального лидера, воп

В Азербайджане 10 мая отмечается 100-летие со дня рождения великого государственного деятеля и дальновидного политика Гейдара Алиева. В истории XX столетия Гейдару Алиеву выпала роль поистине судьбоносная – мудрого политика и общенационального лидера, воплотившего в жизнь надежды и чаяния миллионов человек.

Как передает Report, об этом говорится в статье агентства Anadolu.

"Свой путь Гейдар Алиев начинал оперуполномоченным в органах госбезопасности СССР. Он быстро вырос до звания генерал-майора, председателя КГБ Азербайджана. На его счету разработка и руководство блестящими разведывательными операциями, в том числе, за рубежом. Эта работа сформировала широкий кругозор и отточила аналитический ум Алиева. Комитет государственной безопасности Азербайджана в то время был одним из лучших среди республиканских органов КГБ.

Закономерный результат - назначение Гейдара Алиева на должность первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана. За 13 лет его руководства советским Азербайджаном республика стала одной из самых развитых в Союзе.

Такие руководители были нужны не только Азербайджану, но и всему СССР. Одним из первых кадровых решений пришедшего к власти Юрия Андропова стало назначение Гейдара Алиева на должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР. Алиев становится членом Политбюро ЦК КПСС. На этом посту перед ним стоят задачи совершенно иного масштаба.

В Совмине CCCР он курировал самые проблемные направления: транспорт, социальный блок, здравоохранение и науку. Отвечал за реализацию крупнейшего проекта – строительства БАМа. Гейдар Алиева контролировал деятельность 12 министерств.

А затем началась новая эпоха. Поддерживая необходимость реформ, Алиев настаивал на долговременной концепции. Как личную трагедию политик воспринял январские события 1990 года в Баку. Алиев вышел из партии, вернулся на родину. Страна находилась в тупике. Нищета. События в Карабахе, гражданская война.

Гейдар Алиев возглавил идущие в стране исторические процессы.

В тяжелейших условиях Гейдару Алиеву удалось сохранить страну. Он добился прекращения огня, провел экономические реформы, подписал Контракт века на освоение нефтеносных месторождений. Это был уникальный человек во власти.

Гейдар Алиев стал символом современной истории Азербайджана. Страны, которой он беззаветно служил, создав сильное уважаемое государства и единый сплоченный народ.

Следуя его заветам, президент Ильхам Алиев воплотил в жизнь самую большую мечту великого лидера – освободил от армянской оккупации Карабах и Восточный Зангезур.

На примере жизни Гейдара Алиева можно понять, какую роль играет личность в истории. Сейчас Азербайджан - надежный мост между восточной и западной цивилизациями, это одна из самых динамично развивающихся стран мира. Престиж Азербайджана растет, и все это на фундаменте, который сформировал уникальный политик - Гейдар Алиев", - сказано в статье.