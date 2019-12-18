Посол: Статус-кво относительно комплекса Кешикчидаг поэтапно восстанавливается

"Статус-кво относительно комплекса Кешикчидаг поэтапно восстанавливается".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

По его словам, религиозные деятели свободно посещают территорию комплекса.

Посол заявил о продолжении деятельности комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы: "Очередное заседание комиссии предусмотрено на начало будущего года в Тбилиси. Надеюсь, что на мероприятии будут достигнуты важные результаты".