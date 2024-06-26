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Стартовал второй день Международного форума By Youth For Youth

Стартовал второй день Международного форума By Youth For Youth Стартовал второй день Международного форума By Youth For Youth, организованного Министерством молодежи и спорта, Фондом Гейдара Алиева и ICESCO.
Внешняя политика
26 июня 2024 г. 11:40
Стартовал второй день Международного форума By Youth For Youth

Стартовал второй день Международного форума By Youth For Youth, организованного Министерством молодежи и спорта, Фондом Гейдара Алиева и ICESCO.

Как сообщает Report, в рамках сегодняшнего форума пройдут панельные дискуссии, презентации, а также состоится церемония закрытия.

В мероприятии принимают участие официальные лица, руководство и секретариат ICESCO, министры различных стран, представители международных организаций и более 160 молодых людей из 55 стран мира.

Первый день форума состоялся 25 июня в Шуше.

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Версия на английском языке International By Youth For Youth forum kicks off second day with global participation
Версия на азербайджанском языке "By Youth For Youth" Beynəlxalq Forumunun ikinci günü başlayıb

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