Стартовал второй день Международного форума By Youth For Youth

Стартовал второй день Международного форума By Youth For Youth, организованного Министерством молодежи и спорта, Фондом Гейдара Алиева и ICESCO.

Стартовал второй день Международного форума By Youth For Youth, организованного Министерством молодежи и спорта, Фондом Гейдара Алиева и ICESCO.

Как сообщает Report, в рамках сегодняшнего форума пройдут панельные дискуссии, презентации, а также состоится церемония закрытия.

В мероприятии принимают участие официальные лица, руководство и секретариат ICESCO, министры различных стран, представители международных организаций и более 160 молодых людей из 55 стран мира.

Первый день форума состоялся 25 июня в Шуше.