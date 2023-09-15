Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе совершает региональную поездку

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно совершает региональную поездку на этой неделе.

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно совершает региональную поездку.

Как сообщили Report в посольстве США в Азербайджане, в программу поездки входите посещение Еревана и Баку, чтобы поддержать стороны в достижении прочного мира.

Вчера Л. Боно был в Армении, где встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Ранее и.о. помощника секретаря бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента США Юри Ким отметила, колонны Красного Креста неделями стоят у начала Лачинской и Агдамской дорог. Одной из задач Боно является обеспечение одновременной доставки грузов в Карабах по этим дорогам.

Как отмечал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, в телефонном разговоре между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном 1 сентября было согласовано, что будет обеспечено "скорейшее и одновременное открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди для сопровождаемых МККК грузовиков". Однако, как отметил помощник президента, незаконный режим, подчиненный Армении, отказывается открывать дороги.