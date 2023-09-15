О нас

Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе совершает региональную поездку 

Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе совершает региональную поездку  Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно совершает региональную поездку на этой неделе.
Внешняя политика
15 сентября 2023 г. 11:10
Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе совершает региональную поездку 

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно совершает региональную поездку.

Как сообщили Report в посольстве США в Азербайджане, в программу поездки входите посещение Еревана и Баку, чтобы поддержать стороны в достижении прочного мира.

Вчера Л. Боно был в Армении, где встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Ранее и.о. помощника секретаря бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента США Юри Ким отметила, колонны Красного Креста неделями стоят у начала Лачинской и Агдамской дорог. Одной из задач Боно является обеспечение одновременной доставки грузов в Карабах по этим дорогам.

Как отмечал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, в телефонном разговоре между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном 1 сентября было согласовано, что будет обеспечено "скорейшее и одновременное открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди для сопровождаемых МККК грузовиков". Однако, как отметил помощник президента, незаконный режим, подчиненный Армении, отказывается открывать дороги.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US State Department senior advisor for Caucasus negotiations making regional trip

Самое читаемое

МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi