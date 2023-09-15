Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе совершает региональную поездку 

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно совершает региональную поездку.
Как сообщили Report в посольстве США в Азербайджане, в программу поездки входите посещение Еревана и Баку, чтобы поддержать стороны в достижении прочного мира.
Вчера Л. Боно был в Армении, где встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.
Ранее и.о. помощника секретаря бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента США Юри Ким отметила, колонны Красного Креста неделями стоят у начала Лачинской и Агдамской дорог. Одной из задач Боно является обеспечение одновременной доставки грузов в Карабах по этим дорогам.
Как отмечал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, в телефонном разговоре между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном 1 сентября было согласовано, что будет обеспечено "скорейшее и одновременное открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди для сопровождаемых МККК грузовиков". Однако, как отметил помощник президента, незаконный режим, подчиненный Армении, отказывается открывать дороги.