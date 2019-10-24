Станислав Чернявский: Молодежь вдохнет новую силу во внешнюю и внутреннюю политику Азербайджана

"Я приветствую обновление кадров в любой сфере - и в сфере образования, и в сфере государственных учреждений". Об этом российскому бюро Report заявил чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса, Директор Центра Института международных исследований МГИМО Станислав Чернявский, комментируя текущие кадровые перестановки в правительстве Азербайджана.

"Разумеется, не мне давать советы азербайджанскому руководству о том, как строить государственную политику, но должен сказать, что Азербайджан - это страна сложившейся демократии. Уже много лет в ней проводятся демократические реформы и все проходит в соответствии с законодательством. Существует плановая система, которая позволяет Азербайджану удерживать передовые позиции в этом сложном регионе Южного Кавказа", - отметил дипломат.

"Мне кажется, что любые обновления и те меры, которые принимаются сейчас руководством Азербайджана, совершенно справедливы. Я уверен, что молодежь вдохнет новую силу и во внешнюю, и во внутреннюю политику страны", - заключил С.Чернявский.