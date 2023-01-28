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Стало известно о состоянии пострадавших в ходе нападения на посольство Азербайджана в Иране

Стало известно о состоянии пострадавших в ходе нападения на посольство Азербайджана в Иране Стало известно о состоянии пострадавших в ходе теракта в посольстве Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 00:55
Стало известно о состоянии пострадавших в ходе нападения на посольство Азербайджана в Иране

Стало известно о состоянии пострадавших в ходе теракта в посольстве Азербайджана в Иране.

Об этом Report передает со ссылкой на посла Азербайджана в Иране Али Ализаде.

"По словам врачей, один из пострадавших прооперирован, его состояние удовлетворительное. Второго пострадавшего все еще оперируют. Как отметил врач, операция продлится еще два часа. Надеемся, что после окончания операция раненые будут переведены в палату", - сказал А.Ализаде.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан ждет информации о выявлении всех виновных, привлечении их к ответственности.

"Мы расцениваем эти действия как террористический акт. Подобное происшествие стало неожиданностью, и мы очень сожалеем по данному поводу", - отметил посол.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался через пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на азербайджанском языке Tehrandakı səfirliyimizə hücum zamanı xəsarət alanların son durumu açıqlanıb

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