Иранские фуры продолжают возить контрабанду в Карабах

В августе текущего года в распоряжении азербайджанской стороны оказалась информация о том, что в зону временной ответственности российских миротворцев незаконно, без разрешения официального Баку, проезжает большое количество иранских фур.

В августе текущего года в распоряжении азербайджанской стороны оказалась информация о том, что в зону временной ответственности российских миротворцев незаконно, без разрешения официального Баку, проезжает большое количество иранских фур.

Как сообщает Report со ссылкой на Caliber.az, с 11 июля по 8 августа 35 иранских автомобилей (4 грузовика и 31 бензовоз) 70 раз въезжали и выезжали через Лачынский коридор.

Известны были и даты их въезда-выезда - 11, 14, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 31 июля, а также 3, 4, 5, 6, 7 августа.

После этого, 11 августа сего года, в МИД Азербайджана был приглашен посол Исламской Республики Иран в нашей стране Сейед Аббас Мусави. Послу была вручена нота и выражена серьезная обеспокоенность неправомерными шагами, которые допускает иранская сторона по отношению к Азербайджану.

Официальный Баку тогда заявил, что рассчитывает на практические шаги со стороны новой иранской администрации, которые должны положить конец подобным неправомерным действиям.

Прошел ровно месяц. Приняла ли иранская сторона действенные меры для недопущения подобных инцидентов? Вняла ли протестам официального Баку? Провела ли необходимое разбирательство? Отнюдь!

Стало доподлинно известно, что в промежутке с 11 августа по 10 сентября в Ханкенди въехали 58 фур различного назначения, в частности, с горюче-смазочными материалами, 55 из них позже выехали обратно.

Также согласно полученной информации, иранцы и армяне прибегают к различным уловкам. Так, например, подъезжая к зоне временной ответственности российских миротворцев, на иранские фуры ставят армянские регистрационные номера, дабы скрыть точное количество иранских грузовиков, направляемых в Ханкенди. Им казалось, что с помощью этого трюка они смогут кого-то обхитрить. Но прокололись иранцы в том, что номера эти повторяются, кочуя с фуры на фуру, и у нас есть конкретные фотодоказательства.

Факты неопровержимы. И что сейчас на это сможет ответить иранская сторона? Опять будет заявлять о дружбе, а по факту вести себя отнюдь недружелюбно?

Стоит также отметить, что нелегальная переброска товаров из Ирана в Карабах осуществляется несмотря на то, что Баку неоднократно заявлял, что обладает современными системами видеонаблюдения.

Как зафиксировали средства визуального контроля, за период с 11 июля по 8 августа около 20 тысяч человек уехали из Ханкенди в сторону Армении, а въехали лишь 15 тысяч.