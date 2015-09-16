 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Новоназначенный посол Швейцарии прибудет в Азербайджан в октябре

    На эту должность назначен Филип Стадлер

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Стало известно имя нового посла Швейцарии в Азербайджане.

    Как заявил  Report  завершающий свою миссию в Баку посол Швейцарии Паскаль Абишер, им станет Филип Стадлер.

    По словам П.Абишера новый посол прибудет в Баку в начале октября и приступит к своей дипломатической миссии после вручения верительных грамот министру иностранных дел и президенту Азербайджана.

    Отметим, что Ф.Стадлер до этого занимал должность заместителя посла Швейцарии в Греции.

    П.Абишер проработал на посту посла Швейцарии в Азербайджане с 2013 года. Он получил новое назначение в качестве посла Швейцарии в Беларуси.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi