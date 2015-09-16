Новоназначенный посол Швейцарии прибудет в Азербайджан в октябре

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Стало известно имя нового посла Швейцарии в Азербайджане.

Как заявил Report завершающий свою миссию в Баку посол Швейцарии Паскаль Абишер, им станет Филип Стадлер.

По словам П.Абишера новый посол прибудет в Баку в начале октября и приступит к своей дипломатической миссии после вручения верительных грамот министру иностранных дел и президенту Азербайджана.

Отметим, что Ф.Стадлер до этого занимал должность заместителя посла Швейцарии в Греции.

П.Абишер проработал на посту посла Швейцарии в Азербайджане с 2013 года. Он получил новое назначение в качестве посла Швейцарии в Беларуси.