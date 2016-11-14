Стали известны результаты голосования на президентских выборах в посольстве Молдовы в Баку

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Посольство Молдовы в Баку обнародовало результаты голосования на президентских выборах на избирательном участке, открытом при посольстве.

Как сообщили Report в посольстве Молдовы, всего на участок пришел 51 человек, что почти в два раза больше, чем количество граждан Молдовы, пришедших на голосование в первом туре выборов.

Согласно информации, помимо проживающих в Азербайджане молдаван, на участок пришли также граждане Молдовы, проживающие в ОАЭ, Грузии, Казахстане и Узбекистане.

В посольстве отметили, что больше всего голосов на избирательном участке было отдано за кандидата от проевропейской партии "Действие и Солидарность" Майю Санду.

Выборы на избирательном участке в посольстве Молдовы в Баку прошли спокойно.

Отметим, что на прошедших выборах победу одержал лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.