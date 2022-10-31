Стали известны некоторые подробности переговоров в Сочи

Стали известны некоторые подробности сочинских переговоров на высшем уровне.

Стали известны некоторые подробности сочинских переговоров на высшем уровне.

Как передает Report со ссылкой на Caliber.az, армянская сторона хотела отразить в итоговом заявлении события, произошедшие в мае 2021 года и сентябре 2022 года, однако ей это не удалось сделать.

Более того, Пашинян с командой хотели, чтобы в документ был внесен пункт о статусе-кво по состоянию на 21 мая 2021 года. Но и это им не удалось. После того как армянская сторона поняла, что ей не удается внести свои пункты в документ, она попыталась заблокировать принятие совместного заявления, но армянская выходка не прошла. Тем более, это было бы явным неуважением к принимающей стороне – к России и лично к Путину.

Таким образом, в итоговом заявлении нет ни одного упоминания о «статусе». Ибо это внутреннее дело Азербайджана. Особое внимание в совместном Заявлении уделено вопросу суверенитета и территориальной целостности, что полностью устраивало азербайджанскую сторону.