Стали известны кандидаты на пост генсека ОБСЕ

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Кандидаты на пост генерального секретаря ОБСЕ выступят cегодня в организации, представят свои программы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня будут заслушаны кандидаты на пост генерального секретаря ОБСЕ. Их пять: постпред Беларуси при ОБСЕ и международных организациях в Вене Елена Купчина, бывший министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов, экс-глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывший глава МИД Финляндии Илкке Канерва, бывший еврокомиссар по расширению ЕС Штефан Фюле, экс-постпред Швейцарии при ОБСЕ Томас Гренингер.

Как ожидается, кандидаты представят свои приоритеты на этой должности, после чего начнется отбор.

Нынешний генсек ОБСЕ Ламберто Заньер занимает свой пост с июня 2011 года. Срок его полномочий истекает в июне 2017 года.