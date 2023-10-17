Стали известны имена других исполнителей геноцида в Мешали

Стали известны имена других членов незаконных армянских вооруженных формирований, которые наряду с Вагифом Хачатуряном обвиняются в совершении массовой резни азербайджанцев в Мешали Ходжалинского района в декабре 1991 года.

Стали известны имена других членов незаконных армянских вооруженных формирований, которые наряду с Вагифом Хачатуряном обвиняются в совершении массовой резни азербайджанцев в Мешали Ходжалинского района в декабре 1991 года.

Как сообщает Report, имена обвиняемых были обнародованы в ходе очередного заседания суда по делу Вагифа Хачатуряна, которое рассматривается в административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Это жители села Бадара Ходжалинского района - Саркисян Эмест Бахшиевич, Саркисян Армаис Бахшиевич, Гаспарян Беник Астанович, Абрамян Хорен Меликович, Аванесян Армен Саркисович, Саркисян Вова Армаисович, Хачатурян Гарий Николаевич, Хачатурян Николай Бегларович, Абрамян Армен Гарагенович, Абрамян Эдуард Арменович, Абрамян Зина Арменович, Абрамян Вахид Арменович, Оганян Карен Ашотович, Оганян Наорик Ашотович, Гаспарян Гурген Беникович, Гаспарян Валерий Бенкович, Давидян Альберт Меликович, Саакян Самвел Рафикович, Осипян Асатур Бахшиевич, Хачатрян Карлен Бахшиевич, Исраэлян Эдуард Бегларович, Авакян Артур Вартанович и Саркисян Сурик Армаисович, а также Верди Аллахвердиян, Вилен Вердиян, Гриша Магишович, Славик Ардемович, Гавруша Задурович, Рубен и Андроник.

Согласно обвинению, вышеперечисленные лица принимали участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, в состав которого входили также армяне-националисты, прибывшие в Карабахский регион Азербайджана из Республики Армения.

Отметим, что жертвами массовой резни азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года стали 27 азербайджанцев, 21 человек получил ранение различной степени тяжести, двое жителей села были взяты в заложники, а 340 человек изгнаны из своих домов. В целом, жителям села был нанесен ущерб на сумму 13 568 060 манатов, государству - на 130 800 манатов.