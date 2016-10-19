Стали известны дата и место проведения заседания СМИД ОБСЕ в этом году

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 23-е заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) состоится в этом году 8-9 декабря в немецком Гамбурге. Как сообщает Report, заседание возглавит действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Совет министров ОБСЕ проводится ежегодно в конце года. В ходе него рассматриваются наиболее актуальные вопросы на пространстве организации.

С 1 января председательство в организации перейдет от Германии к Австрии.