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    Стали известны дата и место проведения заседания СМИД ОБСЕ в этом году

    Заседание возглавит действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 23-е заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) состоится в этом году 8-9 декабря в немецком Гамбурге. Как сообщает Report, заседание возглавит действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Совет министров ОБСЕ проводится ежегодно  в конце года. В ходе него рассматриваются наиболее актуальные вопросы на пространстве организации.

    С 1 января председательство в организации перейдет от Германии к Австрии.

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