Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Стала известна дата очередного заседания межправкомиссии Казахстан-Азербайджан.

Как сообщили Report дипломатические источники, заседание пройдет 3-4 декабря в Баку.

Ожидается, что в рамках межправкомиссии между сторонами будет подписано соглашение, однако этот вопрос в настоящее время прорабатывается по соответствующим каналам.

Согласно информации, для участия в заседании межправкомиссии 3 декабря в Баку приедет делегация во главе с сопредседателем межправкомисси от казахстанской стороны, министром энергетики Владимиром Школьником.

Отметим, что сопредседателем межправкомисси от азербайджанской стороны является министр энергетики Натиг Алиев.