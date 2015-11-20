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    Стала известна дата очередного заседания межправкомиссии Казахстан-Азербайджан

    Ожидается, что в рамках межправкомиссии между сторонами будет подписано соглашение

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Стала известна дата очередного заседания межправкомиссии Казахстан-Азербайджан.

    Как сообщили Report дипломатические источники, заседание пройдет 3-4 декабря в Баку.

    Ожидается, что в рамках межправкомиссии между сторонами будет подписано соглашение, однако этот вопрос в настоящее время прорабатывается по соответствующим каналам.

    Согласно информации, для участия в заседании межправкомиссии 3 декабря в Баку приедет делегация во главе с сопредседателем межправкомисси от казахстанской стороны, министром энергетики Владимиром Школьником.

    Отметим, что сопредседателем межправкомисси от азербайджанской стороны является министр энергетики Натиг Алиев.

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