Обнародована программа визита президента Пакистана в Азербайджан

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Стала известна программа визита президента Пакистана Мамнуна Хуссейна в Азербайджан. Как сообщил Report дипломатический источник, президент Пакистана посетит Азербайджан 11-14 марта.

В ходе визита запланированы встречи М.Хуссейна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем парламента Октаем Асадовым, министром экономики и промышленности Шахином Мустафаевым, на которых стороны обсудят перспективы укрепления двусторонних отношений, развитие торгового оборота между странами.

Кроме того, президент Пакистана встретится со студентами Бакинского государственного университета (БГУ), изучающими язык урду, примет участие в открытии Азербайджано-пакистанского бизнес-форума.

Отметим, что в состав делегации президента Пакистана войдет большая группа бизнесменов.