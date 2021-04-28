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Стала известна программа визита главы МИД Литвы в Азербайджан

Стала известна программа визита главы МИД Литвы в Азербайджан Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибудет в Азербайджан с визитом 29 апреля
Внешняя политика
28 апреля 2021 г. 16:46
Стала известна программа визита главы МИД Литвы в Азербайджан
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибудет в Азербайджан с визитом 29 апреля.

Как сообщили Report в посольстве Литвы в Азербайджане, в ходе двухдневного визита Г. Ландсбергис проведет встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, а также министром экономики, сопредседателем межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Азербайджан-Литва Микаилом Джаббаровым.

Также, как ожидается, в Баку глава МИД Литвы примет участие в открытии выставки, посвященной литовским татарам.

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Версия на азербайджанском языке Litva xarici işlər nazirinin Azərbaycana səfərinin proqramı açıqlanıb

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