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Стала известна повестка заседания СМИД СНГ в Минске

Стала известна повестка заседания СМИД СНГ в Минске 12 апреля в Минске состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ).
Внешняя политика
11 апреля 2024 г. 17:42
Стала известна повестка заседания СМИД СНГ в Минске

12 апреля в Минске состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества.

Участники заседания также примут решения о проекте Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства – участники СНГ, об объявлении Спортивных столиц СНГ в 2025 и 2026 годах, придании статуса базовых организаций стран Содружества в области исследования проблем обеспечения военной безопасности, в области университетского спорта и в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем.

На встрече будут подведены итоги выполнения Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества и Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ в 2023 году.

Кроме того, на заседании планируется принять ряд совместных заявлений.

Азербайджан на заседании представит глава МИД Джейхун Байрамов.

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