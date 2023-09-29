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Стало известно время визита представителей ООН в Карабах

Стало известно время визита представителей ООН в Карабах "Визит в Карабах состоится на выходных под эгидой постоянного координатора ООН в Азербайджане по приглашению правительства Азербайджана".
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 21:57
Стало известно время визита представителей ООН в Карабах

"Визит в Карабах состоится на выходных под эгидой постоянного координатора ООН в Азербайджане по приглашению правительства Азербайджана".

Как передает американское бюро Report, об этом заявил на ежедневной пресс-конференции официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

По словам пресс-секретаря, миссию возглавят высокопоставленный сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингам и постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева. В состав миссии также войдут техническая группа OSHA (охрана труда и управление рисками) и представители агентств ООН.

С.Дюжаррик сообщил, что азербайджанская сторона уважает права этнических армян и поддерживает восстановление международных прав человека в регионе: "Миссия войдет в регион с территорий Азербайджана. Команда постарается оценить ситуацию на местах и определить гуманитарные потребности людей с обеих сторон. ООН не была в регионе 30 лет, и подобный визит будет организован впервые. Миссия будет действовать в регионе не менее 10 дней".

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Версия на азербайджанском языке BMT nümayəndələrinin Qarabağa səfərinin vaxtı məlum olub

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