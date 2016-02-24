Стала известна дата визита Верховного представителя ЕС в Азербайджан

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Верховный представитель Европейского союза по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини посетит Азербайджан 29 февраля. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, в ходе визита Ф. Могерини ожидаются встречи с главой МИД и рядом других официальных лиц Азербайджана. На встречах будут обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и ЕС.