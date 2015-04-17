Стала известна дата визита президента Франции в Азербайджан

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд посетит Азербайджан 25 апреля. Как сообщает Report со ссылкой на осведомленные источники, президент Франции прибудет в Азербайджан после посещения Армении.

Франсуа Олланд обсудит в Баку и Ереване ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

Напомним, в марте госсекретарь Франции по европейским делам Арлем Дезир заявил, что Франсуа Олланд намерен совершить турне по Южному Кавказу, в ходе которого проведет переговоры с президентами Азербайджана и Армении. "Президент, желая содействовать возобновлению дипломатических инициатив, созвал 27 октября 2014 года саммит с участием президентов Армении и Азербайджана. Во время этой встречи была достигнута договоренность о первом гуманитарном шаге - обмене информации о без вести пропавших", - напомнил Арлем Дезир. По его словам, напряженность последних месяцев свидетельствует об острой необходимости воплощения в жизнь этих принципов и Франция готова продолжать усилия по разрешению этого конфликта.