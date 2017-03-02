Стала известна дата визита главы МИД Азербайджана в Россию

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров с официальным визитом посетит Москву на следующей неделе.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, визит состоится 6-7 марта по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова: "Визит состоится в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечается 4 апреля".

М.Захарова отметила, что на встрече с главой МИД, Э.Мамедъяров обсудит широкий круг двусторонних отношений, вопросы региональной и мировой повестки.

По ее словам, в ходе визита помимо переговоров с С. Лавровым также запланированы встречи с заместителем премьер-министра Дмитрием Рогозиным, заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Ильясом Умахановым: "Также Эльмар Мамедъяров выступит в Дипломатической Академии МИД России".