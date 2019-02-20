Стала известна дата визита действующего председателя ОБСЕ в Азербайджан

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит Азербайджан 5 марта. Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Словакии.

Накануне в ходе пресс-конференции в Москве Мирослав Лайчак заявил, что планирует посетить Азербайджан и Армению для обсуждения нагорно-карабахского урегулирования в первой половине марта.

Напомним, основными приоритетами председательства Словакии в ОБСЕ являются урегулирование затяжных конфликтов в регионе и содействие в предотвращении конфликтов на пространстве организации.

Ранее сообщалось, что председательство Словакии в ОБСЕ намерено активно участвовать в содействии нагорно-карабахскому урегулированию.