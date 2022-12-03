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Стала известна дата проведения саммита с участием Азербайджана, Турции и Туркменистана

Стала известна дата проведения саммита с участием Азербайджана, Турции и Туркменистана Трехсторонний саммит с участием президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Туркменистана Сердара Бердымухамедова пройдет 13-14 декабря в национальной туристической зоне "Аваза" (город Туркменбаши, Туркменистан).
Внешняя политика
3 декабря 2022 г. 21:53
Стала известна дата проведения саммита с участием Азербайджана, Турции и Туркменистана

Трехсторонний саммит с участием президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Туркменистана Сердара Бердымухамедова пройдет 13-14 декабря в национальной туристической зоне "Аваза" (город Туркменбаши, Туркменистан).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило туркменское телевидение.

Постановление о проведении саммита подписал президент Туркменистана.

Согласно документу, Управлению делами Аппарата президента совместно с МИД страны предписано провести на высоком уровне трехсторонний саммит.

По информации, в ходе встречи ожидается подписание ряда соглашений. Также накануне трехсторонней встречи в Туркменистане состоится встреча министров энергетики, транспорта и иностранных дел.

Отметим, что 28 ноября в Анкаре состоялись политические консультации между высокопоставленными представителями внешнеполитических ведомств Турции и Туркменистана.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistan, Azərbaycan və Türkiyə üçtərəfli sammitinin vaxtı məlum olub

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