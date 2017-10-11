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    Стала известна дата очередного визита в Азербайджан содокладчиков ПАСЕ - ЭКСКЛЮЗИВ

    Сезар Флорин Преда: При подготовке связанного с Азербайджаном отчета для нас были созданы все условия

    Страсбург. 11 октября. REPORT.AZ/ Стала известна дата очередного визита в Азербайджан содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Об этом французскому бюро Report заявил содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Сезар Флорин Преда.

    По его словам, визит осуществится в феврале будущего года: "В рамках визита мы встретимся с президентом Азербайджана, председателем Милли Меджлиса, министрами внутренних дел, юстиции, представителями политических партий и гражданского общества, а также азербайджанскими студентами и журналистами".

    С.Ф.Преда также подчеркнул, что при подготовке связанного с Азербайджаном отчета для содокладчиков в стране были созданы все условия и они не столкнулись с какими-либо препятствиями.

    Отметим, что содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда являются соавторами отчета "Деятельность демократических институтов в Азербайджане".

    На прошедших сегодня в рамках осенней сессии ПАСЕ слушаниях документ был принят. 117 депутатов поддержали его, а 18 - выступили против. 

    Вюсала Исметгызы

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