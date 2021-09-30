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Стала известна дата международного суда Азербайджана против Армении

Стала известна дата международного суда Азербайджана против Армении Международный суд ООН 18-19 декабря 2021 года проведет публичные слушания по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Азербайджан против Армении).
Внешняя политика
30 сентября 2021 г. 21:40
Стала известна дата международного суда Азербайджана против Армении

Международный суд ООН 18-19 декабря 2021 года проведет публичные слушания по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Азербайджан против Армении).

Как передает Report, слушания будут посвящены запросу Азербайджана о применении временных мер.

В связи с пандемией коронавируса слушания пройдут в гибридном формате. Некоторые члены суда будут присутствовать в зале, а некоторые - подключатся по видеосвязи.

Напомним, что ранее Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Азербайджан просит суд привлечь Армению к ответственности за нарушения конвенции и возместить стране и ее народу нанесенный ущерб, а также просит суд в срочном порядке предпринять определенные временные меры в отношении Армении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iddiası əsasında Ermənistana qarşı məhkəmə prosesi başlayır

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