Стал известен состав и глава наблюдательной миссии МПА СНГ на референдуме в Азербайджане

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сформирована Миссия международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ) для осуществления мониторинга подготовки и проведения всенародного голосования по внесению изменений в Конституцию Азербайджана. Об этом Report заявили в МПА СНГ.

Руководителем миссии назначен заместитель председателя Совета федерации Федерального собрания России Ильяс Умаханов.

В состав Миссии входят 22 наблюдателя из числа парламентариев и представителей высших законодательных органов власти шести стран – участников МПА СНГ (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Таджикистан), а также сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).

Миссия прибудет в Баку 24 сентября.

В период краткосрочного мониторинга референдума планируются встречи с руководством Милли Меджлиса, Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

В день голосования 26 cентября международные наблюдатели от МПА СНГ будут осуществлять мониторинг референдума на участках для голосования в Баку и Сумгайыте, а также населенных пунктах Абшеронского района.