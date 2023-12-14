Сообщения по итогам заседаний и встреч комиссий между Азербайджаном и Арменией будут публиковаться одновременно

По итогам заседаний и совместных рабочих встреч комиссий между Азербайджаном и Арменией будет составлена и опубликована информация для СМИ, утвержденная председателями комиссий.

По итогам заседаний и совместных рабочих встреч комиссий между Азербайджаном и Арменией будет составлена и опубликована информация для СМИ, утвержденная председателями комиссий.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Регламенте организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", утвержденном премьер-министром Али Асадовым.

В регламенте отмечается, что комиссии будут публиковать одновременно согласованные сообщения для СМИ.

"Любые официальные ссылки должностных лиц государств, представленных Комиссиями, на документы заседаний и совместных рабочих встреч должны ограничиваться исключительно буквальным содержанием согласованного и утвержденного сообщения для СМИ. Какие-либо официальные ссылки должностных лиц государств, представленных Комиссиями, по итогам заседаний и совместных рабочих встреч вне буквального содержания сообщений для СМИ, а также их трактовки или комментарии не допускаются и являются недействительными.

Если Комиссии не приходят к согласию по содержанию сообщения для СМИ, то по взаимному согласию, Комиссии публикуют информацию, ограничивающуюся лишь констатацией факта проведения заседаний и совместных рабочих встреч. В этом случае, в своих публичных заявлениях должностные лица одного государства, представленного Комиссией, не имеют право затрагивать какие-либо договоренности, анонсации, заявления, выступления и суждения другого государства, представленного Комиссией, в ходе заседаний и совместных рабочих встреч", - говорится в регламенте.