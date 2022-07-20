США вывели Азербайджан из "Контрольного списка" в связи с торговлей людьми

Госдеп США вывел Азербайджан из из "Контрольного списка" в связи с торговлей людьми и перевел в рейтинг уровня 2.

Госдеп США вывел Азербайджан из из "Контрольного списка" в связи с торговлей людьми и перевел в рейтинг уровня 2.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Госдепартамент.

Отмечается, что правительство Азербайджана прилагает серьезные усилия для устранения торговли людьми.

В отчете сообщается, что правительство Азербайджана продемонстрировало активизацию усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом, поэтому рейтинг Азербайджан был повышен до уровня 2. Эти усилия включают в себя осуждение большего числа лиц за эти преступления, вынесение более суровых приговоров и сокращение числа условных наказаний по сравнению с предыдущими годами: "Правительство, активизировало усилия по защите жертв торговли людьми, увеличило финансирование помощи жертвам и убежища для жертв торговли людьми, подконтрольному Министерству внутренних дел (МВД).

Также внесены поправки в законы, чтобы усилить меры по выявлению жертв трафикинга

Правительство внесло поправки в законы, чтобы привлечь Государственную миграционную службу (ГМС) к деятельности, связанной с идентификацией жертв торговли людьми, и усилить меры, связанные с предотвращением ревиктимизации иностранных граждан, ставших жертвами торговли людьми и исключить их повторную эксплуатацию.

Несмотря на все это, правительство не смогло не выполнить минимальные стандарты в нескольких основных областях. Правительство, в частности, не приняло активных мер по идентификации жертв торговли людьми и лиц, подвергшихся принудительному труду в стране. МВД профинансировало ремонт убежища, и предоставило финансирование для покупки земли с целью создания нового убежища. Тем не менее, правительство выделило меньше ресурсов для НПО, в том числе на расходы на деятельность убежищ, управляемых ими. В 2021 году правительство продлило мораторий на очередные и внеочередные трудовые проверки до 2022 года".