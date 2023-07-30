США выражают постоянную поддержку обсуждений по мирному договору между Азербайджаном и Арменией

США выражают постоянную поддержку обсуждений по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

США выражают постоянную поддержку обсуждений по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report , об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Выразив постоянную поддержку США обсуждений по мирному договору между Азербайджаном и Арменией, Энтони Блинкен коснулся важности перехода посредством пункта пропуска через государственную границу "Лачын" и других альтернативных путей, значения сохранения положительной динамики в переговорах.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.