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    ​США выделят Азербайджану 13,4 млн. долларов в качестве финансовой помощи

    Сумма на 4 млн. долларов меньше, чем в прошлом году

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В 2015 году США выделят Азербайджану 13,4 млн. долларов в качестве финансовой помощи.

    Как сообщает Report, об этом говорится в бюджетном проекте президента США, представленном Сенату.

    Из этой суммы 5,76 млн. долларов предусматривается потратить на проекты по укреплению  демократии, ситуации с правами человека в Азербайджане, 4,28 млн. долларов пойдут на экономическое развитие, 3,4 млн. долларов -  на проекты в связи с обеспечением мира и безопасности.

    В 2015 году США выделят Армении 25,7 млн. долларов, Грузии - 75,7 млн. долларов.

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