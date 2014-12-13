Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В 2015 году США выделят Азербайджану 13,4 млн. долларов в качестве финансовой помощи.

Как сообщает Report, об этом говорится в бюджетном проекте президента США, представленном Сенату.

Из этой суммы 5,76 млн. долларов предусматривается потратить на проекты по укреплению демократии, ситуации с правами человека в Азербайджане, 4,28 млн. долларов пойдут на экономическое развитие, 3,4 млн. долларов - на проекты в связи с обеспечением мира и безопасности.

В 2015 году США выделят Армении 25,7 млн. долларов, Грузии - 75,7 млн. долларов.