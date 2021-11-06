США выделили Азербайджану 500 тыс. долларов на разминирование освобожденных территорий

США в целях развития мира и сотрудничества в регионе осенью 2020 года выделили помощь в размере 500 тыс. долларов США для разминирования территорий, пострадавших в результате интенсивной перестрелки между Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе.

США в целях развития мира и сотрудничества в регионе осенью 2020 года выделили помощь в размере 500 тыс. долларов США для разминирования территорий, пострадавших в результате интенсивной перестрелки между Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе.

Об этом Report сообщили в посольстве США в Азербайджане.

"Мины и неразорвавшиеся боеприпасы, имеющиеся в зоне конфликта, приводят к гибели и травмам среди гражданского населения, тормозят экономическое развитие и препятствуют возвращению вынужденных переселенцев.

Финансовая помощь США даст толчок развитию технических навыков организаций, занимающихся обезвреживанием мин и неразорвавшихся боеприпасов. Эти усилия играют важную роль в обеспечении безопасности людей и возвращения вынужденных переселенцев на родные земли.

США с 1993 года выделили более 4 миллиардов долларов более чем 100 государствам на развитие мира и безопасности. Эти средства были использованы для предотвращения угроз, создаваемых минами и неразорвавшимися боеприпасами гражданскому населению", - сообщили в диппредставительстве.