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США выделили Азербайджану 500 тыс. долларов на разминирование освобожденных территорий

США выделили Азербайджану 500 тыс. долларов на разминирование освобожденных территорий США в целях развития мира и сотрудничества в регионе осенью 2020 года выделили помощь в размере 500 тыс. долларов США для разминирования территорий, пострадавших в результате интенсивной перестрелки между Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе.
Внешняя политика
6 ноября 2021 г. 11:00
США выделили Азербайджану 500 тыс. долларов на разминирование освобожденных территорий

США в целях развития мира и сотрудничества в регионе осенью 2020 года выделили помощь в размере 500 тыс. долларов США для разминирования территорий, пострадавших в результате интенсивной перестрелки между Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе.

Об этом Report сообщили в посольстве США в Азербайджане.

"Мины и неразорвавшиеся боеприпасы, имеющиеся в зоне конфликта, приводят к гибели и травмам среди гражданского населения, тормозят экономическое развитие и препятствуют возвращению вынужденных переселенцев.

Финансовая помощь США даст толчок развитию технических навыков организаций, занимающихся обезвреживанием мин и неразорвавшихся боеприпасов. Эти усилия играют важную роль в обеспечении безопасности людей и возвращения вынужденных переселенцев на родные земли.

США с 1993 года выделили более 4 миллиардов долларов более чем 100 государствам на развитие мира и безопасности. Эти средства были использованы для предотвращения угроз, создаваемых минами и неразорвавшимися боеприпасами гражданскому населению", - сообщили в диппредставительстве.

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Версия на английском языке US allocates $ 500,000 to Azerbaijan for demining operations in liberated areas
Версия на азербайджанском языке ABŞ azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün Azərbaycana 500 min dollar ayırıb

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