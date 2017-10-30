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    США выделили Азербайджану 26,3 млн долларов на обеспечение контроля и безопасности границы

    Посол Роберт Секута: Азербайджан и Грузия находятся на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока, что несет определенные угрозы

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Управление контроля над экспортом и пограничной безопасности (EXBS) при посольстве США профинансировал с момента начала деятельности в Азербайджане различные проекты на сумму 26,3 млн долларов.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол США Роберт Секута на тренинге работников пограничной службы Азербайджана и Грузии по обеспечению безопасности границ и контролю над экспортом.

    "Азербайджан и Грузия при содействии США сегодня совместно работают в направлении обеспечении безопасности границ и защиты граждан обеих стран. На сегодняшний день сотрудничество на международной арене в данном контексте крайне необходимо", - заявил Р. Секута.

    Он напомнил, что Азербайджан и Грузия находятся на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока.

    "Транзитные территории Южного Кавказа - Азербайджана и Грузии - сегодня подвергаются различным угрозами, в связи с этим необходимо предотвращать контрабанду оружия массового оружия (ОМП)", - добавил дипломат.

    Р. Секута подчеркнул, что существует высокий риск транзита ОМП через данный регион из региона Центральной Азии.

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