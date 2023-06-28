О нас

США: Сегодня и завтра в Вашингтоне мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжатся

США: Сегодня и завтра в Вашингтоне мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжатся "Сегодня и завтра в Вашингтоне мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжатся, как и было запланировано, мы очень рады провести переговоры у себя".
Внешняя политика
28 июня 2023 г. 23:34
США: Сегодня и завтра в Вашингтоне мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжатся

"Сегодня и завтра в Вашингтоне мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжатся, как и было запланировано, мы очень рады провести переговоры у себя".

Как сообщает представительство Report в США, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"Последние инциденты подчеркнули необходимость добиваться прочного и достойного мира. США привержены оказанию сторонам помощи в достижении этого, и госсекретарь Блинкен принимает непосредственное участие в мирном процессе. Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира. Вчерашние встречи с министрами иностранных дел носили конструктивный характер. И мы продолжаем развивать эти обсуждения сегодня и завтра, поскольку мирные переговоры продолжаются", - сказал он.

Переговоры продолжатся до 29 июня. Основной темой является мирное соглашение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ: Vaşinqtonda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqları plan üzrə davam edir

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Киеве возросло до трех человек
Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Киеве возросло до трех человек
22 июня 2023 г. 14:40
Самед Сеидов: Обсудили с канадской делегацией переговоры между Азербайджаном и Арменией 
Самед Сеидов: Обсудили с канадской делегацией переговоры между Азербайджаном и Арменией 
22 июня 2023 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi