США: Сегодня и завтра в Вашингтоне мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжатся

"Сегодня и завтра в Вашингтоне мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжатся, как и было запланировано, мы очень рады провести переговоры у себя".

"Сегодня и завтра в Вашингтоне мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжатся, как и было запланировано, мы очень рады провести переговоры у себя".

Как сообщает представительство Report в США, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"Последние инциденты подчеркнули необходимость добиваться прочного и достойного мира. США привержены оказанию сторонам помощи в достижении этого, и госсекретарь Блинкен принимает непосредственное участие в мирном процессе. Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира. Вчерашние встречи с министрами иностранных дел носили конструктивный характер. И мы продолжаем развивать эти обсуждения сегодня и завтра, поскольку мирные переговоры продолжаются", - сказал он.

Переговоры продолжатся до 29 июня. Основной темой является мирное соглашение.