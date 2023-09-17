США пытаются легализовать военную хунту в Карабахе - МНЕНИЕ

США игнорируют сегодняшние реалии и всерьез пытаются легализовать военную хунту в Карабахе.

США игнорируют сегодняшние реалии и всерьез пытаются легализовать военную хунту в Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщила председатель Общественного объединения поддержки вынужденных переселенцев Ханкенди Хатира Велиева.

"Кажется очевидным, что в основе проводимой США политики лежат только собственные интересы, лицемерие, измена и предательство. Если бы это было не так, представитель Госдепартамента США Юри Ким в своем выступлении в Конгрессе не стал бы говорить о несуществующих "правах народа Нагорного Карабаха". И снова, выступая против мира и спокойствия, он оказывает прямую поддержку кровопролитию и осуществлению террористических актов на территории Азербайджана!".

Эксперт напомнил, что жители Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенда, Шуши, Лачына и Карабаха в целом, которые в 1988 году неоднократно подвергались принудительному переселению со стороны армян и их покровителей, мы не получили ни моральной, ни материальной поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, вместо этого оккупационной Армении была оказана многомиллионная помощь.

"США, которые разрушили Афганистан, а затем бесстыдно бежали и объявили его страной террористом, фактически вернув к власти созданный ими "Талибан", демонстрируют свою истинную сущность на каждом шагу, реализуя проекты такого типа. За 20 лет оккупации США не проложили в Афганистане ни одной дороги, не построили ни одной школы. Америка, “преподавшая” миру урок толерантности, молчит о том, что дикое армянское племя превратило Карабах в "серую зону", и сегодня не может вынести возрождения Карабаха, его возвращения к жизни и принимает предвзятые заявления",- отметила X.Велиева.