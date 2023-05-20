США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты будут поощрять безопасность и развитие на Южном Кавказе для грядущих поколений, продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией.

Соединенные Штаты будут поощрять безопасность и развитие на Южном Кавказе для грядущих поколений, продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Р.Байдена президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу по случаю 28 мая - Дня независимости.

"С нетерпением жду дальнейшего усиления нашего партнерства в предстоящем году, включая углубление сотрудничества в сфере безопасности и экономики", - отметил американский лидер.