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США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией

США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией Соединенные Штаты будут поощрять безопасность и развитие на Южном Кавказе для грядущих поколений, продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
20 мая 2023 г. 01:19
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты будут поощрять безопасность и развитие на Южном Кавказе для грядущих поколений, продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Р.Байдена президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу по случаю 28 мая - Дня независимости.

"С нетерпением жду дальнейшего усиления нашего партнерства в предстоящем году, включая углубление сотрудничества в сфере безопасности и экономики", - отметил американский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: "ABŞ Azərbaycanla Ermənistan arasında dayanıqlı və ədalətli sülhü dəstəkləməyə davam edəcək"

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