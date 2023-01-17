США призывают Азербайджан и Армению к конструктивному диалогу

США призывают Азербайджан и Армению вернуться к содержательным дискуссиям для разрешения своих споров.
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Посол отметил, что США продолжат работать с Азербайджаном и Арменией на двусторонней и многосторонней основе посредством партнеров, таких как Европейский Союз, и международных организаций, таких как ОБСЕ, для достижения всестороннего и устойчивого мира.
По его словам, достижение всеобъемлющего мирного соглашения - единственный путь к нормализации отношений и прочному миру между Азербайджаном и Арменией.