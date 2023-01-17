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США призывают Азербайджан и Армению к конструктивному диалогу

США призывают Азербайджан и Армению к конструктивному диалогу США призывают Азербайджан и Армению вернуться к содержательным дискуссиям для разрешения своих споров.
Внешняя политика
17 января 2023 г. 19:27
США призывают Азербайджан и Армению к конструктивному диалогу

США призывают Азербайджан и Армению вернуться к содержательным дискуссиям для разрешения своих споров.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер, выступая сегодня на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Посол отметил, что США продолжат работать с Азербайджаном и Арменией на двусторонней и многосторонней основе посредством партнеров, таких как Европейский Союз, и международных организаций, таких как ОБСЕ, для достижения всестороннего и устойчивого мира.

По его словам, достижение всеобъемлющего мирного соглашения - единственный путь к нормализации отношений и прочному миру между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycan və Ermənistanı konstruktiv danışıqları bərpa etməyə çağırıb

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