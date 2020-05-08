США призвали уважать территориальную целостность всех государств

США призвали международное сообщество уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США и министров иностранных дел Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии в связи с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны.

"Мы хотели бы напомнить всем членам международного сообщества, что прочная международная безопасность, стабильность и мир требуют подлинного и постоянного соблюдения норм международного права, включая суверенитет и территориальную целостность всех государств. Изучая жестокие уроки Второй мировой войны, мы призываем международное сообщество присоединиться к нам в решительном отказе от концепции сфер влияния и в придерживаться принципа равенства всех суверенных наций",- говорится в заявлении.