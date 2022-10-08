США приветствуют создание миссии ЕС на границе Азербайджана и Армении

США приветствуют учреждение миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана, надеются, что это будет способствовать переговорам между сторонами.

США приветствуют учреждение миссии ЕС на границе Азербайджана и Армении, надеются, что это будет способствовать переговорам между сторонами.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Мы воодушевлены встречей премьер-министра Армении и президента Азербайджана и приветствуем действия президента Франции и главы Европейского совета по приданию импульса всеобъемлющему мирному процессу", - сказал он.

"В частности, приветствуем прогресс по вопросу миссии наблюдателей ЕС в регионе. Эта миссия нацелена на выстраивание доверия между сторонами и продолжит способствовать переговорам Армении и Азербайджана", - отметил Пател.

Согласно заявлению Европейского совета, гражданская миссия Евросоюза начнет действовать на границе Армении и Азербайджана в октябре и продлится два месяца.