США приветствуют создание миссии ЕС на границе Азербайджана и Армении

США приветствуют учреждение миссии ЕС на границе Азербайджана и Армении, надеются, что это будет способствовать переговорам между сторонами.
Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
"Мы воодушевлены встречей премьер-министра Армении и президента Азербайджана и приветствуем действия президента Франции и главы Европейского совета по приданию импульса всеобъемлющему мирному процессу", - сказал он.
"В частности, приветствуем прогресс по вопросу миссии наблюдателей ЕС в регионе. Эта миссия нацелена на выстраивание доверия между сторонами и продолжит способствовать переговорам Армении и Азербайджана", - отметил Пател.
Согласно заявлению Европейского совета, гражданская миссия Евросоюза начнет действовать на границе Армении и Азербайджана в октябре и продлится два месяца.