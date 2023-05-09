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США приветствуют проведение встречи между главами Азербайджана и Армении в Брюсселе

США приветствуют проведение встречи между главами Азербайджана и Армении в Брюсселе США приветствуют новость о встрече в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Внешняя политика
9 мая 2023 г. 11:07
США приветствуют проведение встречи между главами Азербайджана и Армении в Брюсселе

США приветствуют новость о встрече в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как передает Report, об этом говорится в публикации бюро Госдепартамента США по европейским и евразийским делам в Twitter.

"Мы приветствуем объявление о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Брюсселе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем 14 мая. После переговоров в Вашингтоне эта встреча заложит основу для дальнейшего прогресса", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycan və Ermənistan başçıları arasında Brüsseldə görüşün keçirilməsini alqışlayır
Версия на английском языке US welcomes announcement of meeting between Azerbaijani and Armenian leaders in Brussels

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