США приветствуют проведение встречи между главами Азербайджана и Армении в Брюсселе

США приветствуют новость о встрече в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как передает Report, об этом говорится в публикации бюро Госдепартамента США по европейским и евразийским делам в Twitter.

"Мы приветствуем объявление о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Брюсселе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем 14 мая. После переговоров в Вашингтоне эта встреча заложит основу для дальнейшего прогресса", - говорится в публикации.