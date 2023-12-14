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США приветствуют продуктивную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

США приветствуют продуктивную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией США приветствуют продуктивную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
14 декабря 2023 г. 22:23
США приветствуют продуктивную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

США приветствуют продуктивную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Эта тема является частью всех обсуждений между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Это то, что они регулярно обсуждают. Приветствуем продуктивную роль Турции в этом вопросе. Мы согласны со словами министра иностранных Турции дел о том, что мир возможен. США поддерживают прямые переговоры между двумя сторонами для достижения этого", - сказал он.

Напомним, что находящийся сегодня с визитом в Азербайджане Хакан Фидан заявил в ходе брифинга, что последующий период должен стать началом стабильности на Южном Кавказе.

"Дальнейший путь следует продолжать мирно. Отношения Турции с Арменией наладятся, после того, как нормализуются отношения между Азербайджаном и Арменией. Мы поддерживаем обсуждения между Азербайджаном и Арменией в направлении нормализации отношений, и готовы выполнить любые поставленные перед нами задачи", - подчеркнул Х.Фидан.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasında Türkiyənin məhsuldar rolunu alqışlayır

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