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США приветствуют позицию Азербайджана по искоренению бытового насилия

США приветствуют позицию Азербайджана по искоренению бытового насилия "Мы приветствуем тот факт, что Генпрокуратура подчеркнула важность искоренения бытового насилия в Азербайджане".
Внешняя политика
12 августа 2021 г. 21:02
США приветствуют позицию Азербайджана по искоренению бытового насилия

"Мы приветствуем тот факт, что Генпрокуратура подчеркнула важность искоренения бытового насилия в Азербайджане".

Как передает Report, об этом сообщается в распространенном посольством США в Азербайджане заявлении.

В заявлении подчеркивается, что в мире миллионы женщин становятся жертвами бытового насилия: "Мы глубоко опечалены новостью о том, что в первой половине 2021 года в Азербайджане 33 женщины лишились жизни в результате бытового насилия. Мы будем горды работать с правительством Азербайджана и гражданским обществом, чтобы помочь положить конец бытовому насилию и другим формам насилия в отношении женщин".

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Версия на английском языке US commends Azerbaijan's position on domestic violence 
Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycanın məişət zorakılığı ilə bağlı mövqeyini alqışlayıb

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