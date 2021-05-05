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США приветствуют освобождение Азербайджаном трех армянских военнослужащих

США приветствуют освобождение Азербайджаном трех армянских военнослужащих Блинкен: "Призываем обе стороны полностью и оперативно завершить процесс обмена всех заключенных, задержанных, пленных и тел погибших"
Внешняя политика
5 мая 2021 г. 16:58
США приветствуют освобождение Азербайджаном трех армянских военнослужащих
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США приветствуют освобождение Азербайджаном трех армянских военнослужащих. Как передает Report, об этом говорится в размещенной сегодня записи госсекретаря США Энтони Блинкена в Twitter.

"США приветствуют освобождение Азербайджаном трех армянских задержанных. Мы призываем обе стороны полностью и оперативно завершить процесс обмена всех заключенных, задержанных, пленных и тел погибших, а также соблюдать свои обязательства по обеспечению гуманного обращения с задержанными", - отмечается в сообщении Госсекретаря США.

Ранее в соответствии с гуманизмом и гуманистической политикой, продемонстрированной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, трое армянских военнослужащих, разоруженных в Карабахе после трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, были освобождены и отправлены в Ереван.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycanın üç erməni hərbçisini qaytarmasını alqışlayıb
Версия на английском языке US welcomes release of 3 Armenian servicemen by Azerbaijan

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