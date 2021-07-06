США приветствуют обмен заключенными и картами минных полей между Азербайджаном и Арменией

США приветствуют освобождение Азербайджаном 3 июля 15 армянских заключенных и возвращение их в Армению. Также приветствуется решение Армении о передаче Азербайджану информации, которая упростит очищение от мин.

США приветствуют освобождение Азербайджаном 3 июля 15 армянских заключенных и возвращение их в Армению. Также приветствуется решение Армении о передаче Азербайджану информации, которая упростит очищение от мин.

Об этом Report сообщили в посольстве США в Азербайджане.

"Эти шаги были предприняты после того, как 12 июня Азербайджан решил вернуть армянских заключенных, а Армения – передать Азербайджану информацию для упрощения процесса разминирования. Эта инициатива, проведенная при посредничестве Грузии и при содействии США, создала основу для будущего сотрудничества между Арменией и Азербайджаном. США также ценят усилия России по содействию региональной стабильности.

Соединенные Штаты Америки продолжают призывы о возвращении всех задержанных и обмене всей необходимой информацией для эффективного разминирования. Мы готовы поддерживать сотрудничество и урегулирование неразрешенных вопросов в регионе. Мы также призываем Армению и Азербайджан вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ и провести обсуждения для всестороннего и устойчивого урегулирования конфликта", - сообщили в диппредставительстве.