О нас
Report Georgia
Аудио новости

США приветствуют обмен заключенными и картами минных полей между Азербайджаном и Арменией

США приветствуют обмен заключенными и картами минных полей между Азербайджаном и Арменией США приветствуют освобождение Азербайджаном 3 июля 15 армянских заключенных и возвращение их в Армению. Также приветствуется решение Армении о передаче Азербайджану информации, которая упростит очищение от мин.
Внешняя политика
6 июля 2021 г. 15:59
США приветствуют обмен заключенными и картами минных полей между Азербайджаном и Арменией

США приветствуют освобождение Азербайджаном 3 июля 15 армянских заключенных и возвращение их в Армению. Также приветствуется решение Армении о передаче Азербайджану информации, которая упростит очищение от мин.

Об этом Report сообщили в посольстве США в Азербайджане.

"Эти шаги были предприняты после того, как 12 июня Азербайджан решил вернуть армянских заключенных, а Армения – передать Азербайджану информацию для упрощения процесса разминирования. Эта инициатива, проведенная при посредничестве Грузии и при содействии США, создала основу для будущего сотрудничества между Арменией и Азербайджаном. США также ценят усилия России по содействию региональной стабильности.

Соединенные Штаты Америки продолжают призывы о возвращении всех задержанных и обмене всей необходимой информацией для эффективного разминирования. Мы готовы поддерживать сотрудничество и урегулирование неразрешенных вопросов в регионе. Мы также призываем Армению и Азербайджан вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ и провести обсуждения для всестороннего и устойчивого урегулирования конфликта", - сообщили в диппредставительстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycan-Ermənistan arasında məhbus və mina xəritəsi mübadiləsini alqışlayır

Экслюзивные новости

Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
5 июля 2021 г. 16:35
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июля 2021 г. 14:06
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:59
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
2 июля 2021 г. 14:29
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 11:30
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
2 июля 2021 г. 10:11
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
1 июля 2021 г. 11:58
Атешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
ФотоАтешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
30 июня 2021 г. 17:27
Украинский депутат: Интересно перенимать опыт, успешно реализованный в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Украинский депутат: Интересно перенимать опыт, успешно реализованный в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
30 июня 2021 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi