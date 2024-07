Посольство США: Золото Олимпиады - свидетельство таланта и упорства азербайджанского спортсмена

Посольство США в Азербайджане поздравило дзюдоиста Хидаята Гейдарова по случаю завоевания золотой медали на проходящих в Париже летних Олимпийских играх.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице дипмиссии в социальной сети "Х".

"Поздравляем Хидаята Гейдарова с золотой медалью! Ваша преданность и упорный труд по-настоящему оправдали себя", - заявили в посольстве, отметив, что данное достижение является свидетельством таланта и упорства азербайджанского спортсмена.

"Мы также поздравляем сборную Азербайджана - пусть впереди будет еще больше успехов и золотых медалей", - добавили в дипмиссии США.

Напомним, что Хидаят Гейдаров накануне завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Париже, победив в финале француза Джоана Бенджамина Габу.