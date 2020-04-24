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США поприветствовали решения Верховного суда Азербайджана

США поприветствовали решения Верховного суда Азербайджана

Посольство США в Азербайджане поприветствовало решения Верховного суда Азербайджанской Республики об оправдании Ильгара Мамедова и Расула Джафарова.

Об этом Report сообщили в посольстве США в Азербайджане.

"Посольство США приветствует оправдание Верховным судом Азербайджана, в соответствии с решением Европейского суда по правам человека от 2017 года, председателя партии "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова и правозащитника Расула Джафарова. Мы объявляем готовность к диалогу и по указанному выше и по другим вопросам во имя взаимной выгоды наших народов ", - отмечается в информации.

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